قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن أياما قليلة تفصلنا عن منتصف شهر أبريل لهذا العام، حيث بدأنا نلاحظ ارتفاعا في درجة حرارة الجو وهو مؤشر الى بدء الاقتراب من منتصف فصل الربيع والذي من أهم مظاهره دخول فترة سبق السرايات أو كما تعرف بفترة «السبق»، موضحا انها عادة تبدأ من 15 أبريل، ولكنها قد تبدأ أو تتأخر قبل هذا التاريخ أو بعده، وليس هناك خط محدد لأي فترة مناخية، ولكن يقاس هذا التاريخ لقربه من الفترة المناخية، وعادة تبدأ «السبق» من منتصف فصل الربيع بمنطقة شمال الخليج العربي، وهي معروفة فقط في هذه المنطقة، ولا تجد لها ذكرا في أي منطقة أخرى.



وأضاف المرزوق: «سبق السرايات» تعتبر من الفترات المناخية التي تتكون فيها المنخفضات الجوية السريعة التشكل ذات الحركة السريعة المصحوبة برياح نشطة وأمطار رعدية وزخات أحيانا من البرد «البردي» مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة نتيجة لعبور جبهات هوائية باردة تتكون نتيجة لوجود تلك المنخفضات الجوية، لافتا الى ان موسم «السبق» معروف بتقلباته الجوية المشابهة لفترة السرايات التي تهب فيها الرياح القوية أحيانا ومتقلبة الاتجاه والسرعة، وعادة ما يتغير الجو فجأة ويكون غير مستقر بين مغبر وصحو خلال الفترات المسائية في فصل الربيع.



وأشار إلى ان الرياح الشمالية الغربية النشطة التي تهب على المنطقة في هذه الفترة نتيجة سيطرة منخفض جوي عميق يتمركز في وسط وشمال شبه الجزيرة العربية ويسبب حالة من عدم الاستقرار في الجو ويؤدي الى التقلب في اتجاه الرياح فتكون بين شمالية غربية الى جنوبية شرقية بين خفيفة السرعة ونشطة سرعتها تكون بين 24 و40 كم/ ساعة مع فرص لأمطار رعدية متفرقة وزخات من البرد «البردي»، مبينا ان ذلك نتيجة عبور العديد من الجبهات الهوائية الباردة مع تلك المنخفضات الجوية في الكويت أو في شمال الخليج، حيث تتشكل السحب بصورة مفاجئة وسريعة مصحوبة بتقلبات جوية تتسم بالعنف أحيانا وعادة ما تهب هذه الرياح في الفترات المسائية أو بعد الظهر مع ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة التي تبلغ عادة بين 37 و41 في ساعة الظهيرة.



وذكر ان «السرايات» اسمها مأخوذ من «السروة» أي المشي أو السير في الليل بسبب هبوبها في الفترات المسائية، كما يطلق عليها أيضا الكنة أو غيوب نجم الثريا، وهي المرحلة الانتقالية من فصل الشتاء البارد إلى فصل الصيف الحار، وهذه الفترة الانتقالية تقابلها أيضا فترة انتقالية من الصيف الحار إلى الشتاء البارد وتحدث منتصف شهر نوفمبر ومع هبوب رياح مماثلة لها وتهب أيضا في المساء ولكن يطلق عليها اسم «ضربة الأحيمر» وتحدث أيضا مع غيوب النجم الأحيمر يوم 11 نوفمبر.



وتابع المرزوق: من المتعارف عليه فلكيا أن فترة «السبق» مدتها أسبوعان تبدأ من 15 حتى 27 أبريل وهي الفترة التي تسبق فترة هبوب رياح السرايات المعروفة التي تبدأ في العادة 28 أبريل وتستمر حتى نهاية شهر مايو أي بفترة مدتها 30 يوما، حيث تدخل بعدها فترة البوارح والتي سنتحدث عنها لاحقا، ومن المتوقع ان تكون درجات الحرارة خلال «السبق» بين 28 و34 درجة خلال النهار فيما تميل إلى الانخفاض والبرودة في الساعات الأخيرة من الليل، حيث تنخفض الصغرى أحيانا إلى 15 مئوية في المتوسط العام ويكون الطقس غائما جزئيا، كما تكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة غالبا، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات خفيفة من المطر.



ولفت إلى ان فترة سبق السرايات تسبقها فترات متعددة مثل «برد العجوز» و«بياع الخبل عباته» التي تنتهي في آخر يوم من مارس أو أول أبريل كذلك تسبقها فترة «الذرعان» ومدتها 25 يوما وتبدأ مع «نوء المقدم» الذي يبدأ 3 أبريل من كل عام، مبينا انه ومع نهاية فترة «السبق» يبدأ بعدها مباشرة موسم السرايات الذي يستمر 30 يوما من أواخر أبريل حتى نهاية مايو.