دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء في المنطقة الشمالية حملة واسعة على محافظة الفروانية تخللها توجيه اكثر من 300 انذار شفوي خاصة بالهدر والاسراف تفاديا لتنفيذ محاضر مخالفات.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري، فــــي تصريــــح لـ «الأنباء»، ان الحملات مستمرة خلال شهر رمضان المبارك ويتم توجيه انذارات في حالات الهدر والاسراف، كما ان الفريق قام بحملة على بيوت الصفيح ووجه انذارات خطية عن طريق الملصقات لتنبيه اصحاب العقارات بتسوية اوضاعهم وإزالتها تجنبا لتعرضهم للمساءلة القانونية.



ولفت الى ان الفريق لا يقوم بقطع التيار خلال رمضان بل يكتفي بتوجيه الانذارات لبيوت الصفيح لتسوية اوضاعهم.



واكد الشمري ان الفريق ماض بالعمل على الحد من ظاهرة بيوت الصفيح والعشوائيات في السكن الخاص على الرغم من الضغوط التي يواجهها الفريق واعضاء الضبطية في هذا الشأن.



ولفت الى ان هذه الظاهرة تشكل خطرا على الشبكة الكهربائية وكذلك على القاطنين، اذ ان التمديدات غير المدروسة ممكن ان تسبب حرائق تؤدي الى كوارث انسانية.



من جهة اخرى، قال الشمري انه تم حتى الآن خلال الشهر الجاري تنفيذ 4 محاضر ضبط مخالفة واثبات حالة وقطع المياه عن عقارات قيد الانشاء استغلت المياه دون عداد وقطع خدمة المياه عن منشأة حكومية مهجورة تستغل من قبل بعض العمالة السائبة ويتم غسل السيارات فيها دون علم الجهة التابعة لها المنشأة.



وناشد الشمري ملاك العقارات متابعة شؤون عقاراتهم المؤجرة من قبل بعض المكاتب العقارية التي تقوم بالعبث بتلك العقارات من خلال تقسيم المنازل الى غرف وعشوائيات فوق المنازل والاحواش وتنديد الطاقة بشكل مخالف وخطر ما يستدعي تنفيذ مخالفة وقطع التيار.