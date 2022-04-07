بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى رودريغو تشافيز روبلز الرئيس المنتخب لجمهورية كوستاريكا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية كوستاريكا الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى رودريغو تشافيز روبلز الرئيس المنتخب لجمهورية كوستاريكا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية كوستاريكا الصديقة، متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.