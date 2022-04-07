صرح مدير إدارة المساعدات بجمعية النجاة الخيرية محمد الخالدي بأن الجمعية ستطلق حملة «أبشروا بالخير» لمساعدة الأسر المحتاجة داخل الكويت الجمعة من هذا الشهر المبارك.



وأشار إلى أن الحملة التي يتم إطلاقها للعام الخامس على التوالي تهدف في مرحلتها الأولى إلى مساعدة 500 أسرة في سداد إيجار السكن، مؤكدا أنه يمكن للمحسنين إخراج زكاتهم لحملة «أبشروا بالخير» خاصة أن الشريحة المستفيدة من المشروع هي الأسر الفقيرة. وبين أن رابط التبرع سيتم نشره للمتبرعين يوم الجمعة من خلال حسابات الجمعية على مواقع التواصل @alnajatorg، داعيا من يرغب في الاستفسار عن المشروع للاتصال على الخط الساخن 1800082.



من جهتها، تواصل زكاة سلوى التابعة للنجاة الخيرية استقبالها تبرعات المحسنين لمشروع «السلال الغذائية للصائمين» للأسر المحتاجة داخل الكويت وخارجها، حيث توزع السلال في صورة كوبونات غذائية بالقيمة المحدد. وأوضح مدير زكاة سلوى م.ثامر السحيب أن هذا المشروع يساهم في سد حاجة الأسر المتعففة، ويساعدها على الصيام، مشيرا إلى أن قيمة كوبون السلة داخل الكويت 30 دينارا وخارجها بين 15 و30 دينارا، ويمكن التبرع عبر الخط 2/55644001 أو زيارة مقرها في سلوى ق 8 ش.سالم غانم الحريص م.361 مقابل جمعية سلوى.