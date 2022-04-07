أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية عن تجديد شهادات الآيزو للجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية: «ISO9001»، و«ISO14001»، و«ISO45001»، موضحة انه تحقق هذا التجديد بعد أن قام فريق فني مجاز من شركة «لويدز ريجستر» العالمية بعملية تدقيق متواصلة في شهر يناير الماضي، حيث تم التدقيق الشامل على جميع الإجراءات والممارسات التي يتم تطبيقها في الشركة، وتبين لفريق التدقيق مطابقتها لجميع المعايير المطلوبة في المواصفات العالمية.



وفي هذا السياق، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية مطلق العازمي عن سعادته لحصول الشركة مجددا على هذه الشهادات العالمية وجدد تأكيده عزم الشركة على المضي قدما نحو مزيد من التطوير لمصانع الشركة ومرافقها بما يحقق أعلى درجات التميز في الأداء والحفاظ على البيئة والسلامة والصحة المهنية والأمن وما يصبو لتحقيق استراتيجيتها 2040.



من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع والتسويق حمد السبيعي: «إن تجديد الشهادات بنجاح يدل على عناية وحرص الإدارة والعاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية بالنظم العالمية والممارسات المثلى وتطبيقها واستخدامها الاستخدام الأمثل». وأشار إلى أهمية تطبيق النظم بشكل شامل ومتكامل قائلا: «لقد حرصت شركة صناعة الكيماويات البترولية منذ البداية على تطبيق النظم في كافة مرافق الشركة الفنية والإدارية وبتوافق تام وذلك إيمانا بفاعلية العمل الجماعي وضرورة التطوير الشامل والمستمر».