أعلنت شركة «stc» عن إتمام الاستحواذ على كامل رأسمال شركة البوابة الإلكترونية القابضة والشركات التابعة لها والمتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالكويت والتي تعد من أبرز الشركات في هذا المجال، حيث تمت عملية الاستحواذ بنجاح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من قبل الجهات الرقابية، حيث تم الانتهاء من عملية الاستحواذ في أمس.



وأوضحت stc أنها قامت بعملية الاستحواذ على شركة البوابة الإلكترونية انطلاقا من استراتيجيتها المؤسسية والتي تهدف إلى توسيع أنشطة الشركة مع التركيز على الحلول الرقمية والاتصالات المتقدمة المتكاملة، بالإضافة إلى خدمات الحلول التقنية المتقدمة.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «stc» م.مزيد الحربي: «تعد عملية الاستحواذ على شركة البوابة الإلكترونية خطوة رئيسة في سبيل تعزيز قدرات stc الرقمية من خلال امتلاكها ذراعا متخصصة في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء بالإضافة إلى خدمات السحابة الإلكترونية، وذلك بهدف تقديم حلول الأعمال للقطاع المؤسسي في الكويت».



وأوضح ان توسيع نطاق أنشطة الشركة بما يتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية من شأنه أن يساهم في زيادة الحصة السوقية للشركة ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فمن خلال قدرات شركة البوابة الإلكترونية الواسعة، تتطلع stc إلى تزويد عملائها من المؤسسات بأحدث الخدمات وأكثرها تقدما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية.



وتابع الحربي: «تعمل stc حاليا على تصميم نموذج تشغيلي فعال يهدف إلى توسيع نطاق خدماتها لتعزيز محفظة الخدمات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي ستقوم كل من الشركات التابعة لـ stc في الكويت بتوفيرها للعملاء من قطاع الشركات. هذا، وسيواصل كل من عملائنا، من الأفراد والمؤسسات، تلقي نفس الجودة العالية من المنتجات والخدمات تماشيا مع أحدث التطورات الرقمية في المنطقة».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو إنفست فيصل صرخوه: «يسعدنا تقديم المشورة لشركة stc بشأن هذا الاستحواذ الناجح، حيث تظهر هذه الصفقة القدرات التي نتمتع بها لإدارة وإغلاق عمليات الاندماج والاستحواذ بنجاح، بدءا من تحديد الشركات المستهدفة وتقييمها والمساعدة في الحصول على الموافقات الداخلية المطلوبة بالإضافة إلى موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية حتى إتمام عملية الاستحواذ بنجاح، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لعملائنا. هذا، ونود أن نشكر إدارة stc على ثقتهم بقدراتنا، كما نشكر جميع الأطراف ذات الصلة في هذه الصفقة على دعمهم ومساعدتهم».



بدوره، قال شريك أول في ميسان للمحاماة طارق يحيى: «نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا من تقديم المشورة القانونية اللازمة لشركة الاتصالات الكويتية (stc) لإتمام هذه الصفقة والعمل جنبا إلى جنب مع فريق يملك خبرة واسعة وأهدافا واضحة. كما يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات التي تشهد نموا في الأعمال على الصعيد المحلي والعالمي. وبالتالي، من الضروري أن تبذل جهود استثنائية كفريق واحد لإنجاز هذه الصفقة وفق أعلى المعايير المهنية في هذا المجال، وإنه لشرف كبير لنا أننا قد كنا جزءا من فريق العمل الداعم لـ stc لتنفيذ هذه الصفقة بنجاح».