مفرح الشمري



تقوم وزارة الإعلام حاليا برصد الأعمال الدرامية الرمضانية المعروضة حاليا على جميع القنوات الخليجية والعربية، وذلك لمعرفة عدد موظفيها الفنانين المشاركين في تلك الاعمال وهل لديهم إذن مسبق بالمشاركة أم لا، خصوصا أن كتاب الاستئذان موجود في السابق ولكن غير مفعل بشكل جدي، وهو الأمر الذي اعتبره بعض الفنانين الموظفين في وزارة الاعلام غير ضروري في الآونة الأخيرة.



وعلمت «الأنباء» من مصادر ان الوزارة تقوم حاليا بجرد أسماء موظفيها المشاركين في تلك الاعمال الدرامية للتحقيق معهم عن ماهية المشاركة من غير إذن مسبق من الوزارة أو إدارتهم الذين يتبعونها.



وأضافت المصادر ان هذا الامر تم تفعيله حاليا لوجود أعمال درامية مثيرة للجدل تعرض في قنوات أخرى يشارك فيها عدد من الفنانين يعملون بوزارة الإعلام، الأمر الذي احرج الوزارة أمام الانتقادات التي وجهت لتلك الأعمال والتي وصفت بأنها تعدت الخطوط الحمراء، مع العلم ان تلك الأعمال المثيرة للجدل صورت في الخارج من الألف إلى الياء.