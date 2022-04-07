٭ «ما هو أي ريال يا «أم عابد».. هذا إبليس!

(مريم - حصة النبهان/ محمد علي رود2)

٭ «الدنيا هذي ما تبي الإنسان الطيب واللي قلبه حنين وتهزه العواطف.. لا تبي الإنسان القوي اللي قلبه ناشف.. وقلبه حديد».

مبارك (ابراهيم الحربي) - «هيا الروح».

٭ «كرة القدم بالبراحة لعب.. بلاي ستيشن بالبيت لعب.. كوت بوسته بالديوانية لعب.. علاقة واحدة متزوجة مع واحد مو لعب خالتي.. لا تسمين الاشياء بغير أساميها».

- «تعلمي تسمين الأشياء بغير أساميها علشان تمر!».

حوار بين نوف (فرح الصراف) ود.عبلة (هدى حسين) - «من شارع الهرم الى..».

٭ «انتا ولد عبلة لما تطق الباب وما يفتحونه لك نشتري البيت ونطردهم ونغير القفل بعد!».

(عبلة - هدى حسين/ من شارع الهرم إلى..)

٭ «الأمنية اللي مابتتحققش بتفضل زي الجمرة في القلب.. كل ما يعدي عليها الهوا يشعللها».

فريدة (هنا شيحة) - «راجعين يا هوا»

٭ «الأمومة مو حمل وطلق.. الأمومة احتواء»!

عامرة/ سعاد عبدالله/

ناطحة سحاب