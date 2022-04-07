٭ «ما هو أي ريال يا «أم عابد».. هذا إبليس!
(مريم - حصة النبهان/ محمد علي رود2)
٭ «الدنيا هذي ما تبي الإنسان الطيب واللي قلبه حنين وتهزه العواطف.. لا تبي الإنسان القوي اللي قلبه ناشف.. وقلبه حديد».
مبارك (ابراهيم الحربي) - «هيا الروح».
٭ «كرة القدم بالبراحة لعب.. بلاي ستيشن بالبيت لعب.. كوت بوسته بالديوانية لعب.. علاقة واحدة متزوجة مع واحد مو لعب خالتي.. لا تسمين الاشياء بغير أساميها».
- «تعلمي تسمين الأشياء بغير أساميها علشان تمر!».
حوار بين نوف (فرح الصراف) ود.عبلة (هدى حسين) - «من شارع الهرم الى..».
٭ «انتا ولد عبلة لما تطق الباب وما يفتحونه لك نشتري البيت ونطردهم ونغير القفل بعد!».
(عبلة - هدى حسين/ من شارع الهرم إلى..)
٭ «الأمنية اللي مابتتحققش بتفضل زي الجمرة في القلب.. كل ما يعدي عليها الهوا يشعللها».
فريدة (هنا شيحة) - «راجعين يا هوا»
٭ «الأمومة مو حمل وطلق.. الأمومة احتواء»!
عامرة/ سعاد عبدالله/
ناطحة سحاب