من المشاركين في المعرض إدارة الأمن السيبراني في «الداخلية» وكلية محمد بن راشد من دولة الإمارات

أسامة أبوالسعود



قال مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في وزارة الأوقاف عبدالله الشاهين إن الإعداد والتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة للمشاركة في معرض رواق 3، كان بفضل جهود العاملين في مركز المعرفة والابتكار التابع لإدارة التخطيط الاستراتيجي بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة، لإقامة معرض رواق للسنة الثالثة على التوالي، وذلك على مدى ثلاثة أيام في الدور الأرضي في مبنى الوزارة.



وأوضح أن المعرض يهدف لعرض الإنجازات وإبراز أهم مشاريع الإدارات المتميزة، باعتبار معرض رواق هو ترجمة واقعية لأفكار إبداعية ومشاريع تطويرية من شأنها رفع جودة أداء الموظفين والخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين معها بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، بإقامة ما يقارب 55 بوث موزعة على أروقة المعرض بداية من «رواق الأفكار والمشاريع» من داخل الوزارة والمراكز التابعة لها، «ورواق التحول الرقمي» الذي يعد نقلة نوعية في عالم التقنية الحديثة، حيث شاركت فيه أربع شركات عالمية منها شركة عرب سيكيورتي وشركة زينة لتكنولوجيا الأنظمة وأجهزة الاتصالات، وتم خلال المعرض تدريب عدد من الجمهور الحاضر على التقنية العالية والتحول الرقمي من خلال الورش التدريبية المقامة، إضافة إلى معرض «رواق منصة الموهوبين» والذي تم من خلاله عرض مواهب المشاركين أمام الجمهور، وبلغ عدد المشاركين في المنصة ما يقارب 15 موهوبا من داخل وخارج الوزارة، علاوة على فكرة المعرض «رواق الهوايات»، والذي شارك فيه قرابة 25 موظفا مبدعا وموهوبا للتأكيد على أهمية تشجيع الموظفين وإبراز مواهبهم وإبداعهم.



هذا، وافتتح المعرض وكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي إلى جانب العديد من مسؤولي الوزارة ومديري الإدارات، وقد بلغ عدد زوار المعرض 2000 زائر.



وأضاف الشاهين أن المعرض شهد إقبالا واسعا، حيث تخلل المعرض العديد من الورش التدريبية والتي أقامتها إدارة الأمن السيبراني في وزارة الداخلية، وورشة الحكومة الرشيقة التي قدمتها كلية محمد بن راشد من دولة الإمارات العربية المتحدة، واختتم اليوم الثاني بزيارة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري الذي أثنى بدوره على الجهود المبذولة وبالإنجاز الرائع في إنجاح المعرض.



من جانبها، ذكرت مسؤولة المعرض منيرة الهاجري أن نجاح المعرض نتيجة اهتمام المسؤولين بتشجيع مواهب وخلق مواهب وخلق بيئة محفزة إلى جانب عمل الفريق الدؤوب وحرصه على التواجد والالتزام بالعمل ومواجهة التحديات.



وفي ختام المعرض، قام مدير إدارة التخطيط عبدالله الشاهين ومدير إدارة العلاقات العامة زيد المنيفي بتكريم جميع المشاركين في معرض رواق لمشاركتهم الفعالة وإنجازاتهم المتميزة.