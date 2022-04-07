الخرافي: حضرت شعوراً بالانتماء.. وكل الدعم لمجلس الإدارة الجديد

نظم اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية استقبالا لرؤساء ومديري وممثلي الجمعيات والمبرات الخيرية مساء أمس بمقره المؤقت في جمعية تنمية الخيرية، بحضور الرئيس السابق للاتحاد د.عبدالمحسن الخرافي، والأعضاء السابقين، ورئيس مجلس إدارة «تنمية الخيرية» خالد الحسيني، وعدد من الديبلوماسيين وممثلي مفوضية اللاجئين والمواطنين والمقيمين الذين تبادلوا التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.



ورفع رئيس الاتحاد د.ناصر العجمي التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وتعهد العجمي بالمضي قدما في خطة العمل المرسومة من قبل الاتحاد السابق بعد تطويرها ووضع العديد من الفعاليات التي تهم العمل الخيري وتقديم العديد من المشاريع والخدمات لأكثر من 74 جمعية ومبرة نشطة منضوية وفعالة داخليا وخارجيا ودعمها لوجستيا واستشاريا وإعلاميا.



كما ثمن دور الاتحاد السابق برئاسة د.عبدالمحسن الخرافي، مشيدا بما بذلوه من جهود أثمرت إنشاء الاتحاد وانضمام هذا العدد من الجمعيات والمبرات إليه، داعيا في الوقت ذاته الى انضمام باقي الجمعيات والمبرات للاستفادة من خبراتها وتجاربها في العمل الخيري.



بدوره، أعرب الرئيس السابق للاتحاد د.عبدالمحسن الخرافي عن دعمه للاتحاد الجديد برئاسة د.ناصر العجمي، متمنيا له ولجميع القائمين على العمل الخيري التوفيق والنجاح، مشيدا في ذات الوقت بالمحسنين والمتبرعين الذين وصفهم بـ «سر النجاح».