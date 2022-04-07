أكدت منصة الغابات ومراقبة الحرائق السورية أنها خلال عام 2022 ستتابع عملها في نشر خرائط خطورة الحريق، متوقعة دخول موسم الحرائق مبكرا لهذا العام.



وأوضحت المنصة التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بُعد السورية، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن توقعاتها استندت بشكل رئيسي الى متغيرات عوامل الطقس الأساسية المؤثرة في الحرائق وهي الحرارة والرطوبة والرياح، وتأثيراتها على عوامل النبت وخاصة أثر الجفاف على الفرشة الغابية.



وبينت أن بيانات التنبؤات الفصلية التي أصدرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية للفترة من أبريل إلى يونيو 2022 تشير إلى تأثر منطقة شرق المتوسط بامتداد المرتفعات الجوية شبه المدارية الحارة، وامتدادات منخفضات حرارية سطحية ترفع من درجة الحرارة، بحيث تكون أعلى من معدلاتها، لافتة إلى أن الهطولات المطرية المتوقعة دون معدلاتها لمثل هذه الفترة، الأمر الذي يؤشر إلى ظروف جفافية تعزز من المعاملات الداعمة لخطورة الحرائق.



وحذرت المنصة من إضرام النار لما لها من خطورة انتشار للحريق بشكل غير محسوب وغير متوقع.