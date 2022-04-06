استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف بمكتبه بمقر وزارة الداخلية اليوم سفير سلطنة عمان لدى الكويت د.صالح بن عامر الخروصي، وفي بداية اللقاء رحب النواف بضيفه، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات بين الكويت وسلطنة عمان، وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالجانب الأمني والتي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.



بدوره، أشاد الخروصي بما تم بحثه من موضوعات، مؤكدا حرص الكويت وسلطنة عمان على ترسيخ التعاون الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات.



كما استقبل النواف سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد أسامة شلتوت، وتم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون في الجانب الأمني، وأشاد السفير المصري بأهمية الموضوعات التي تم بحثها والتي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.



واستقبل النواف سفيرة تركيا لدى البلاد عائشة كويتاك ورحب بضيفته، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها أن تؤدي الى مزيد من التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الأمني.



وفي وقت لاحق استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف سفير فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب، ورحب بضيفه، مؤكدا متانة وقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وثمّن أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.



وأعرب السفير الفلسطيني عن تقديره للكويت ومواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية والتنسيق المستمر من أجل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.