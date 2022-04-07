ذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء عن تمكن فرق الإطفاء مساء يوم امس الأربعاء من انقاذ اثني عشر شخصا بين نساء وأطفال وعمالة منزلية من حريق منزل في منطقة العارضية ، وقالت الادارة بالتفاصيل ان فرق الإطفاء توجهت من مراكز العارضية وجليب الشيوخ بعد ورود بلاغ يفيد عن نشوب حريق منزل بالدور الأرضي وهناك عائلة محتجزة في الدور الثاني وقد قامت فرق الإطفاء بعملية الإخلاء عند وصولها للموقع والتعامل مع الحريق الذي أسفر عن اصابة شخص بجرح في اليد ونقل على اثره للعلاج بالمستشفى ونقل حالتين كانت اصابتهما بالاختناق.