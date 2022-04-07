حقق المخترع الكويتي عادل الوصيص، المركز الاول على مستوى الخليج في مسابقة افضل مشروع لتنقية المياه ومعالجتها في دول مجلس التعاون الخليجي والتي عقدت أخيرا في جناح مجلس التعاون بمعرض (اكسبو دبي).

وقال الوصيص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، انه كان ضمن خمسة متأهلين في التصفيات النهائية للمسابقة وحاز المركز الاول عن اختراعه (الري بالبخار البارد) معربا عن سعادته بهذا الفوز والذي يعد الاصعب حيث كان بين نخبة من المخترعين الكويتيين والخليجيين المبتكرين وعلى مستوى جامعات ومراكز بحثية.

واوضح ان اختراعه الذي عمل على تطويره يعنى بتحويل المياه المالحة وغير الصالحة للشرب إلى مياه نقية خالية من الأملاح عن طريق خزان مفرغ من الهواء لتقليل درجة غليان الماء وباستخدام الطاقة الشمسية لرفع حرارة الماء والتزود بالطاقة اللازمة لعمل النظام.

واضاف أنه قدم العديد من الابتكارات خلال أكثر من عشرة أعوام من البحث والابتكار والتي تساهم في حل الكثير من المشكلات وعلى رأسها الندرة المائية في منطقة الخليج مبينا ان فكرة المشروع جاءت بسبب وجود مشكلة في المياه الصالحة للشرب بدول الخليج العربي والتي إما أن تكون مالحة وإما فيها مواد كبريتية ضارة للانسان والحيوان والنبات والتربة.

وأفاد بأنه عمل في مشروعه بنظام التناضح العكسي الذي يستهلك طاقة كبيرة ويأخذ من المكان الأقل ثم الأكثر والذي يحتاج ايضا إلى ضغط عال وكهرباء وفلاتر معينة تسمح بمرور الماء دون جزيئات الملح أو المواد الكيمياوية الضارة للتربة والبيئة.

وذكر انه عند دراسته للماء اكتشف أن له عدة أشكال ويتغير سلوكه في كل درجة ضغط وحرارة حيث فكر بطريقة عكسية وتمكن من خفض درجة الضغط فأصبح يغلي عند 40 درجة مئوية ويتجمد دون تبريد وبعد التحكم في درجة الضغط تم التوصل إلى فصل الماء دون طاقة ودون فلاتر وإخراج الملح الصافي من الماء.

واكد الوصيص مواصلة مشواره وجهوده ومسيرته وابتكار المزيد من الاختراعات في المستقبل والمشاركة في المزيد من المسابقات والمؤتمرات لرفع اسم الكويت عاليا.

يذكر ان الوصيص حصل على العديد من الميداليات الذهبية عن اختراعه (حزام الأمان) خلال مشاركاته بعدة معارض عالمية منها المعرض الدولي للاختراعات والابداعات والتقنيات (ايتس 2017) في ماليزيا والمعرض الدولي السادس للاختراعات بالكويت عام 2013 والمعرض الاول لملتقى التحدي والابتكار في قطر 2021.