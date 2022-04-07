عبدالكريم العبدالله

أكد وزير الصحة د.خالد السعيد، عدم وجود أي نية لمنح جرعات اضافية من اللقاح المضاد لـ كوفيد-19 في الوقت الحالي.

وذكر في تصريح صحافي، خلال الغبقة الرمضانية التي اقامتها الجمعية الطبية الكويتية، انه بعد مرور عامين واستقرار الوضع الوبائي في الكويت نعود الى الحياة الطبيعية ونستمتع بشهر رمضان المبارك ، متمنيا أن تستمر الامور كما هي عليه من الراحة والامان.

وشكر الوزير السعيد الاطباء والكوادر الصحية جميعها على ما بذلوه من جهود خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن ثمار هذا العمل هو الاجتماع حاليا وعيش اجواء رمضان الجميلة في أمان.

وبين أن هناك هدف من الاهداف تحقق للأطباء وكنا جميعا كأطباء ومجالس ادارة الجمعيات الطبية نعمل لتحقيقه، وهو اصدار قرار بعدم خصم البدلات خلال تمتع اطباء البشري والاسنان في الاجازة، وسنعمل على تطبيق هذا الامر على المهن المساندة لنا.

من جانبه قال رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.ابراهيم الطواله، أن الغبقة الرمضانية في الجمعية الطبية كانت "سنوية" ، وانقطعنا عنها للاسف بسبب الجائحة، ونحمد الله على انكشاف الغمه، ولهذا فإن اليوم "فرحتنا فرحتين" ، الاولى هي لقاؤنا بالاطباء بعد عامين من الانقطاع، والثانية ، كان بطلها د.خالد السعيد، من خلال اصدار القرار الوزاري بتثبيت البدلات للاطباء وعدم خصمها اثناء التمتع بالاجازة ، ونقول له "ماقصرت" ونطمح الى المزيد من القرارات التي تصب في صالح الأطباء.