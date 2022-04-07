اجتمع رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح اليوم الخميس، في مكتبه بمبنى رئاسة قوة الإطفاء العام مع رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي، التابع لوزير التجارة والصناعة وبحضور نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله السنان، وذلك لمناقشة ربط رخص الإطفاء بالتأمين ضد الحوادث لتوفير الأمن المجتمعي ولحماية الأرواح والممتلكات من أجل تعويض المستثمرين والملاك في حالة وقوع الحوادث ومن ضمنها الحرائق وفق ماتنص عليه وثائق التأمين الموقعة بين الطرفين.

كما ناقش الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين لتسهيل جميع المهام وتعميق التعاون من أجل الصالح العام.