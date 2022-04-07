أعلنت جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية تزويد 62 مسجداً داخل الكويت بأكثر من 200 ألف عبوة مياه مبردة وجاهزة، وذلك ضمن أنشطتها واستعداداتها الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وقال المدير التنفيذي لتراحم الخيرية عبد الحميد الدوسري: إن التوزيعات الأخيرة لعبوات المياه بالمساجد تهدف لتوفير المياه للمصلين، وتأتي في إطار مشروع سقيا الماء داخل الكويت، وهو أحد أهم مشاريع الجمعية وأنشطتها داخل البلاد.

وأضاف الدوسري إلى حرص الجمعية على القيام بتلك المبادرات التي من شأنها تعزيز قيم التكافل بين أفراد المجتمع، وخصوصاً رواد المساجد الذين يتوافدون على بيوت الله بكثافة خلال رمضان لأداء صلاة التراويح.

موضحاً أن الجمعية تنفذ هذا المشروع انطلاقاً من قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم "أفضل الصدقة سقي الماء" لما لهذه الصدقة من أهمية كبرى وأجر عظيم، حيث ينتفع بها المحتاج ويجري ثوابها للمتبرع.

كما دعا الدوسري أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء من المحسنين الكرام إلى دعم مشروع سقيا الماء داخل الكويت خلال الفترات المقبلة، نظراً لحلول فصل الصيف وارتفاع حرارة الجو واشتداد الحاجة للماء المبرد، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم وأن يكتب لهم كامل الأجر وعظيم الثواب.