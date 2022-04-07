تستضيف المملكة العربية السعودية في مدينة جدة (غرب) اليوم الخميس الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، لمناقشة أبرز الموضوعات المالية والاقتصادية وإرساء دعائم العمل العربي المشترك

وتعقد الاجتماعات، وفق بيان صدر اليوم، برئاسة وزير المالية العماني للجلسة المشتركة، وحضور وزراء المالية والاقتصاد العرب، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية، ومحافظي المصارف المركزية العربية، ومديري مؤسسات التمويل العربية، وممثلين عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وأضاف البيان أن هذه الاجتماعات تعد "منصة عربية رائدة يتم خلالها مناقشة أبرز الموضوعات المالية والاقتصادية وتقييم الإنجازات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية في مجالات التنمية المستدامة على الساحتين الإقليمية والدولية وأثره على الاقتصادات العربية".

وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان: "تتطلع المملكة إلى استضافة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، وهي فرصة مناسبة لاستعراض نتائج أعمال المؤسسات للعام الماضي، وتقييم ما أنجز، واستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز دور المؤسسات في تقوية أواصر التعاون بين البلدان العربية".