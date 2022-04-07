أعلنت السلطات السنغافورية، اعتزامها ضخ حوالي نصف مليار دولار أمريكي لدعم تعافي قطاع السياحة من أزمة وباء فيروس "كورونا" وإعادة اتصالات البلاد بالعالم.

وأوضح وزير الدولة للتجارة والصناعة آلفين تان - في تصريحات أوردتها شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية - أن التمويل سيوجه بشكل أساسي لدعم القدرات البشرية وتعويض التكاليف بقطاع السياحة ودعم خطط التعافي خلال السنوات المقبلة.

يشار إلى أن القرار يأتي في أعقاب قرار سنغافورة إعادة فتح حدودها أمام المسافرين الملقحين بشكل كامل ضد فيروس "كورونا" دون الحاجة للخضوع إلى اختبارات طبية أو عزل صحي.