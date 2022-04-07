أشاد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، بالجهود المستمرة لرئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، وإسهاماته المتميزة لدعم ومساندة وحدة العمل البرلماني العربي، مثمنا سعيه لتعزيز جسور التعاون والتنسيق المشترك بين المجالس التشريعية في الدول العربية.

وأكد الصالح - خلال استقباله رئيس البرلمان العربي، وفقا لوكالة أنباء البحرين - أن البرامج والمبادرات التي يقوم بها البرلمان العربي لتعزيز دور البرلمانات في مجالات التنمية والتطور التي تنشدها الدول العربية يجسد الأهداف النبيلة التي قام عليها البرلمان العربي.

وأشار رئيس مجلس الشورى البحريني إلى أن الحراك البرلماني الملحوظ على المستويين الإقليمي والدولي، يتطلب مزيدا من التضافر والتكاتف بين البرلمانات العربية، ومواصلة العمل على تعزيز دورها في النقاشات والحوارات البرلمانية المستمرة، وإبراز الرؤى المشتركة للدول العربية تجاه القضايا والموضوعات التي تطرح أمام المحافل البرلمانية.

من جهته، ثمن العسومي جهود رئيس مجلس الشورى البحريني، ودعمه المستمر للبرلمان العربي، والجهود التي تبذلها اللجان والجهات التابعة له لتطوير العمل البرلماني العربي، وإيجاد مسارات مشتركة تساند القضايا العربية.