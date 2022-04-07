أكد السائق الألماني ميك شوماخر جاهزيته التامة للمشاركة في سباق جائزة أستراليا الكبرى يوم الأحد المقبل ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- بعد تعرضه لحادث تصادم هائل خلال التجربة الرسمية، الأمر الذي حرمه من المشاركة في سباق جائزة السعودية الكبرى قبل أسبوعين.

وقال شوماخر 23/ عاما/ اليوم الخميس "أنا في حالة جيدة للغاية، لا توجد أي أثار لاحقة".

ولم يسجل نجل الأسطورة مايكل شوماخر الفائز بسبعة ألقاب في بطولة العالم، أي نقاط حتى الآن في فورمولا1- لكن مع تطوير سيارة فريقه هاس بشكل كبير هذا العام فإن الأوضاع قد تتغير كثيرا بالنسبة له.

وقال هاس "التوقعات مرتفعة بشأن حصد النقاط هذا الأسبوع، أؤمن بقدرتنا على تحقيق ذلك".

وحل شوماخر في المركز الحادي عشر في السباق الافتتاحي للموسم، وحل زميله كيفين ماجنوسن ضمن المراكز العشرة الأولى في أول سباقين هذا الموسم.

وشدد شوماخر على أن الحادث الذي تعرض له قبل أسبوعين لن يغير من طريقة تعامله مع السباقات.