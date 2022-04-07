قال صندوق النقد الدولي إنه على البنك المركزي السويسري بدء "تطبيع سياسته النقدية" بعد أن أبقى على الفائدة في سويسرا عند أقل سعر في العالم أغلب سنوات العقد الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن صندوق النقد الدولي قوله خلال المراجعة السنوية الدورية للتطورات الاقتصادية في سويسرا إنه "بعد فترة طويلة من السياسة النقدية التكيفية حيث بلغ سعر الفائدة سالب 75ر0% منذ 2015، ربما يكون الوقت قد اقترب لتطبيع السياسة النقدية" في سويسرا.

كما دعا صندوق النقد المسؤولين السويسريين إلى مراقبة المخاطر المرتبطة بالحرب الروسية ضد أوكرانيا بشكل دقيق، وبخاصة ارتفاع معدل التضخم وارتفاع أسعار العقارات في البلاد.

وبحسب تقرير الصندوق فإنه "من المتوقع أن يكون ارتفاع التضخم مؤقتا في الوقت الحالي، حيث سيعود إلى النطاق المستهدف بالنسبة للبنك المركزي ويتراوح بين صفر و2% خلال النصف الأول من 2023".

وأضاف الصندوق أن سويسرا ستتمكن من تخفيف آثار التضخم المرتفع من خلال ارتفاع قيمة الفرنك السويسري أمام العملات الرئيسية الأخرى أو تعديل أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.