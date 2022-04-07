أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس ايد) إنها أرسلت 5000 من أطباق إنترنت النطاق العريض لأقمار ستارلينك الاصطناعية من شركة سبيس إكس، إلى أوكرانيا، لتعزيز خدمات الإنترنت لسكان البلاد في خضم الغزو الروسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للوكالة الأمريكية أن "هذه الأطباق ستسمح للمسؤولين ومقدمي الخدمات الحيوية للمواطنين بالاستمرار في التواصل بين أوكرانيا والعالم الخارجي"، حتى حال قيام روسيا باستهداف البنية التحتية الأخرى للاتصالات في البلاد.

وقامت شركة "سبيس إكسبلوريشن كورب" (سبيس إكس)، ومالكها إيلون ماسك، بنشر أقمار "ستارلينك" في مدار منخفض حول الأرض، وهي تمثل جيلاً جديداً من الأقمار الاصطناعية، التي يمكنها الدوران حول الكرة الأرضية في 90 دقيقة فقط، وتوصيل المستخدمين في أنحاء العالم بالإنترنت، مع التركيز بشكل أولي على المستهلكين في المناطق الريفية والمحرومة من الخدمة. وأضافت الشركة أنه بصدد استكشاف أعمال أخرى في مجالات الطيران والملاحة البحرية.

وكانت سبيس إكس قامت بتنشيط خدمة ستارلينك في أوكرانيا في 26 شباط/فبراير الماضي، بعد أيام من تغريدة لوزير أوكراني حث فيها ماسك على توفير خدمات الإنترنت.

وقالت مديرة العمليات في سبيس إكس، جوين شوتويل، في جلسة حوارية بمؤتمر "ساتالايت 2022" بواشنطن الشهر الماضي: "كنا على مقربة من الحصول على الموافقات اللازمة لتقديم الخدمة، ولكن لم يتم توقيع جميع الوثائق، مضيفة: "لقد أرسلوا تغريدة لرئيسي (ماسك) وذكل تصريح بتوفير الخدمة".

وبحسب ما نشرته صحيفة نيويورك الأمريكي الشهر الماضي، قامت فرنسا وبولندا أيضا بتوفير أطباق ستارلينك لأوكرانيا.