أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين

وتم إطلاق القمر الصناعي "قاوفن-3 03" على متن صاروخ من طراز "لونغ مارش-4 سي" عند الساعة 7:47 صباحا (بتوقيت بكين)، ودخل إلى مداره المخطط بنجاح.

وسيتم ربط القمر الصناعي بالقمرين الصناعيين "قاوفن-3" و"قاوفن-3 02" الموجودين في المدار، لتشكيل كوكبة من الأقمار الصناعية الرادارية للبر والبحر والتقاط صور موثوقة ومستقرة من الرادارات ذات الفتحة الاصطناعية (SAR).

وستتمتع هذه الصور بدقة تصل إلى واحد متر مع فترة إعادة زيارة تصل إلى يوم واحد، مما سيحسن قدرات الأقمار الصناعية الرادارية الصينية لرصد البر والبحر.

وسيقدم القمر الصناعي خدمات في مجالات الوقاية من الكوارث البحرية والتخفيف من حدتها، ومراقبة البيئة البحرية الدينامية، والبحوث البحرية، وحماية البيئة، والحفاظ على المياه، والزراعة والأرصاد الجوية، بالإضافة الى المساعدة في حماية الحقوق والمصالح البحرية.

ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 414 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش"