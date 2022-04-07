ذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أنها سوف تتبنى في الأيام المقبلة تشريعا يقيد استخدام المبيد الحشري سلفوكسافلور الذي يمكن أن يكون له تأثيرات متعددة على النحل البري ،على الاستخدام الداخلي فقط، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم تتمخض المناقشات مع الدول الأعضاء على مدار العام الماضي عن تقييد استخدام سلفوكسافلور عن دعم كاف لمقترح المفوضية لتقييد استخدامه.

وكان قد تم تقديم مقترح المفوضية للمرة الأولى في شباط/فبراير إلى لجنة دائمة ولكن لم يتم الوصول إلى الأغلبية المؤهلة الضرورية.

وبالتالي جرى تقديم نفس المقترح إلى لجنة الاستئناف حيث فشلت الدول الأعضاء مجددا في الوصول إلى الأغلبية المطلوبة. والآن سوف تتبنى المفوضية القانون الربيع الجاري.