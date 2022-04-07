أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة ارتفاع الناتج الصناعي لألمانيا خلال شباط/فبراير الماضي على خلاف التوقعات.

وذكر المكتب أن الناتج الصناعي زاد خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 2ر0% شهريا، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 2ر0%. في الوقت نفسه فإن معدل النمو جاء أقل من المعدل المسجل في كانون الثاني/يناير الماضي وكان 4ر1%.

ومع استبعاد قطاعي الطاقة والتشييد سجل الناتج الصناعي نموا بمعدل 1ر0% خلال شباط/فبراير الماضي. وعلى أساس سنوي سجل الناتج الصناعي ككل نموا بمعدل 2ر3% بعد نموه بمعدل 1ر1% سنويا خلال كانون الثاني/يناير الماضي. وزاد ناتج قطاع السلع الاستهلاكية خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 4ر4%، في حين زاد ناتج السلع الوسيطة بنسبة 5ر0%، وتراجع ناتج قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2%.

وسجل قطاع الطاقة نموا بمعدل 9ر4% في حين سجل قطاع التشييد تراجعا بمعدل 7ر0% خلال شباط/فبراير الماضي.