أعلن فريق الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب "يون سيوك-يول" إن الإدارة القادمة ستحافظ على الهيكل الحكومي الحالي، بما في ذلك وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، على الرغم أن إلغاءها كان أحد تعهدات "يون" الرئيسية في الحملة الانتخابية.

وقال رئيس الفريق الانتقالي "آن تشول-سو" - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - إنه سيتم أيضًا الإعلان عن المرشح لمنصب وزير المساواة بين الجنسين والأسرة عند الكشف عن التشكيلة الوزارية الجديدة.

وأضاف إن الوزير أو الوزيرة الجديدة ستكلف بوضع خطط لإصلاح الوزارة.. مشيرا إلى أنه "تم تقدير أنه سيكون من الأفضل التركيز على شؤون الدولة الحالية، بدلا من اتخاذ قرار مبكر والمضي قدماً في إعادة هيكلة الحكومة خلال الفترة الانتقالية".

وذكر "آن" إن الفريق الانتقالي قرر عدم الإسراع في إعادة تنظيم هيكل الحكومة بسبب الأوضاع "الخطيرة" في الاقتصاد والدبلوماسية.. مؤكدا "بما أن الأوضاع الاقتصادية والدبلوماسية خطيرة، فإننا سنبذل قصارى جهدنا للانتهاء من التشكيلة الوزارية في أقرب وقت ممكن".