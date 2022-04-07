أطلقت صحيفة "لو موند" الفرنسية نسخة إنجليزية من موقعها الالكتروني، لكسب مشتركين دوليين خلال الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية الساخنة المقبلة.

وقال رئيس مجلس إدارة الصحيفة اليومية الرائدة التي صار لديها حتى الآن 425 ألف مشترك رقمي، في مقابلة مع شبكة "بلومبرج" هذا الأسبوع، إن "لو موند" تخطط للوصول إلى مليون قارئ من دافعي رسوم الحصول على الخدمة خلالفترة العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، حيث يقرأ ربع هذا العدد النسخة الإنجليزية.

ومن المقرر أن الصحيفة التي تتخذ من باريس مقرا لها، والتي تضم 500 صحفي، ما يقرب من 70 مقالا في اليوم الواحد، تتم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.