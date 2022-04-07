انتخب مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية، دولة الإمارات، مُمثَلة في الكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، لرئاسة الاتحاد لمدة عامين قابلة للتمديد.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن ذلك جاء خلال الدورة الـ 59 لاجتماع اتحاد الموانئ البحرية العربية، الذي انعقدت أعماله مؤخرًا بمقره في الإسكندرية بحضور ممثلين عن 16 دولة عضو في الاتحاد، بالإضافة إلى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار، وأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية السفير محمدي أحمد الني، وممثلين عن عدد من الهيئات والمؤسسات العربية والوطنية العاملة في القطاع البحري.

وقال الشامسي إنه بالرغم من مسار التعافي العالمي من تبعات وباء "كورونا" إلا أن الأوضاع الجيوسياسية التي يعيشها العالم في الوقت الراهن تواصل فرض المزيد من التحديات أمام القطاع البحري، مؤكدًا العمل على تعزيز مواطن قوى الاتحاد والعمل الجماعي والاستفادة من الخبرات والقدرات الوافرة للدول الأعضاء لإبراز مكانة الاتحاد على المستوى العالمي ولتحقيق المزيد من الازدهار والنجاح للموانئ العربية.

وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع - الذي افتتح أعماله أمين عام اتحاد الموانئ البحرية العربية اللواء بحري عصام الدين بدوي- سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في الفترة المقبلة التي تتولى فيها الإمارات رئاسة الاتحاد، بالإضافة إلى عدد من القضايا المدرجة على جدول أعماله؛ ومنها الموافقة على بنود جدول أعمال الاجتماع التاسع والخمسين وجمعيته العمومية التاسعة والعشرين، واعتماد قرار مجلس إدارة الاتحاد رقم 58 بخصوص تولي الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي رئاسة الاتحاد والدكتور خالد المعايطة من الأردن لمنصب نائب الرئيس.

كما ناقش الاجتماع الأدوات الكفيلة بتفعيل دور الاتحاد على الصعيد الدولي بصفته هيئة إقليمية تضم العديد من المؤسسات الرائدة في قطاع الموانئ بالمنطقة العربية ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة والموقع المتوسط على الخارطة العالمية الذي يجعل منها نقطة وصل حيوية للتجارة البحرية بين الشرق والغرب.