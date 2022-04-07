من المقرر أن تصبح بحيرة مار مينور المالحة الملوثة بشدة والمطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط الإسباني بالقرب من مورسيا، كيانا قانونيا ذا حقوق خاصة.

وأفاد بيان بأن أغلبية كبيرة من النواب صوتوا في صالح الخطوة.

وقالت صحيفة إلباييس الإسبانية في تقرير إنه حالما تنتهي العملية التشريعية، سوف يمكن لأي مواطن -حتى إذا لم يتضرروا هم أنفسهم - تحريك دعوى أمام القضاء للاشتباه في انتهاك حقوق أكبر بحيرة مالحة في أوروبا.

وجاء في التقرير أنها المرة الأولى في أوروبا التي يتم فيها منح نظام بيئي حقوقا واجبة التنفيذ.

وكان أكثر من 615 ألف شخص قد وقعوا التماسا لتحريك عملية تشريعية.

جدير بالذكر أن بحيرة مار مينور الضحلة تواجه تهديدا في الأساس من الزراعة الكثيفة ،بالإضافة إلى أن الإفراط في التسميد يزيد نمو الطحالب.

ويمكن أن تتسبب قلة الأكسجين، خصوصا في خلال موجات الحر، في نفوق جماعي للأسماك وغيرها من الحيوانات المائية. وهذا كان الحال مؤخرا في آب/أغسطس، عندما جرى سحب خمسة أطنان من الحيوانات النافقة من المياه بعد أيام من درجات الحرارة البالغة 40 درجة مئوية. ونتيجة لذلك، شكل 70 ألف شخص سلسلة بشرية بطول 73 كيلومترا حول البحيرة.

وقالت أستاذة الفلسفة بجامعة مورسيا، تيريزا فيسينتي ، إن منح البيئة حقوقها واجبة التنفيذ هي "ثورة سوف تضع قيودا على النظام الاقتصادي الحالي الذي دمر الكوكب".