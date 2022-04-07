أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي ارتفاع معدل البطالة في أيرلندا خلال آذار/مارس الماضي إلى أعلى مستوياته منذ آب/أغسطس الماضي.

وبلغ معدل البطالة خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 5ر5% مقابل 2ر5% خلال شهري شباط/فبراير وكانون الثاني/يناير الماضيين. وكان معدل البطالة خلال آذار/مارس من العام الماضي 7ر7%.

كانت آخر مرة ارتفع فيها معدل البطالة إلى 5ر5% في آب/أغسطس الماضي.

وارتفع عدد العاطلين في أيرلندا خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 4ر146 ألف عاطل ، مقابل 2ر135 ألف عاطل خلال الشهر السابق.

وتراجع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 3ر12% خلال آذار/مارس الماضي مقابل 7ر12% خلال الشهر السابق.