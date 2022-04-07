مُنع مصنع تابع لشركة "بويتوني" في شمال فرنسا من الاستمرار في صنع البيتزا بعد سلسلة إصابات خطرة ببكتيريا الإشريكية القولونية لدى أطفال أسفرت عن وفيات قد تكون مرتبطة باستهلاك هذه المنتجات، وفق السلطات المحلية.

وأوضحت مذكرة صادرة عن سلطات منطقة الشمال الفرنسي في الأول من نيسان/ابريل أنه تم "وقف نشاط خطَّي إنتاج بيتزا في مصنع" في مدينة كودري الفرنسية تابع لشركة "بويتوني"

وقالت السلطات المحلية لوكالة فرانس برس إن هذا القرار "يأتي بعد عمليتي تفتيش معمقتين للنظافة" أجراهما في 22 و 29 آذار/مارس وكلاء إداريون مسؤولون عن احترام حقوق المستهلكين.

وقد أبرزت عمليات التفتيش "تدهور مستوى التحكم بنظافة الأغذية".

وأشارت المذكرة بشكل خاص إلى "وجود قوارض وغياب وسائل الحماية من دخول الآفات" وكذلك "عدم صيانة وتنظيف مناطق التصنيع والتخزين والعبور".

وأوضحت أن هذه المشكلات التي لوحظت "تشكل مصدراً مهماً للتلوث الجرثومي الحيوي أو الفيزيائي أو الكيميائي للمواد الغذائية".

ولفتت السلطات المحلية إلى أن إلغاء القرار واستئناف الإنتاج "سيكونان مشروطين بامتثال المصنع لالتزاماته في ما يتعلق بنظافة الغذاء" وبوضع "ضوابط وإدارة المخاطر الميكروبيولوجية".