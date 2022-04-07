استمر معدل التضخم في روسيا مرتفعا خلال الأسبوع الأخير من آذار/مارس الماضي في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأغذية والمنتجات المنزلية مثل الصابون وورق الحمام، رغم تضرر الطلب الاستهلاكي من العقوبات الدولية التي تم فرضها على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم أول نيسان/أبريل الماضي 99ر0% شهريا، مقابل 16ر1% خلال الأسبوع السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن أسعار السكر ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1ر5% في المتوسط في حين ارتفعت أسعار البصل بنسبة 8%.

في الوقت نفسه سجلت الأسعار زيادة سنوية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 10%، في حين بلغ معدل التضخم السنوي حتى أول نيسان/أبريل الماضي 7ر16%.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الطلب الاستهلاكي في روسيا تراجع بعد فترة الشراء الكثيف في أوائل الشهر الماضي، والتي أدت إلى نقص في العديد من السلع، وبالتالي زيادة الأسعار، إلى جانب خروج العديد من الشركات الأجنبية من السوق الروسية بسبب العقوبات الدولية.

وبحسب تقديرات بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس من المتوقع تراجع مبيعات التجزئة في روسيا خلال الشهر الماضي بنسبة تصل إلى 10% سنويا، مع تراجع مبيعات السيارات بأكثر من 60%.

يذكر أن انهيار قيمة العملة الروسية الروبل، مع العقوبات الدولية على روسيا، أدى إلى استمرار معدل التضخم قريبا مع مستويات لم تشهدها روسيا منذ توقف الحكومة عن سداد ديونها عام .1998