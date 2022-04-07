أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تشغيل 3 وجهات صيفية جديدة من الكويت إلى الجمهورية التركية، حيث ستطلق الشركة رحلاتها التجارية المجدولة إلى طرابزون بواقع 3 رحلات بالاسبوع أيام السبت والثلاثاء والخميس اعتباراً من تاريخ 28 ابريل 2022، وستطلق 3 رحلات بالاسبوع إلى بودروم أيام السبت والاثنين والاربعاء اعتباراً من تاريخ 30 ابريل 2022، كما ستطلق رحلتان بالاسبوع إلى ازمير أيام الاثنين والاربعاء اعتباراً من تاريخ 5 يونيو 2022.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية المهندس/ معن رزوقي: "تستعد الخطوط الجوية الكويتية لدخول موسم الصيف 2022 بباقة كبيرة من الوجهات الجديدة والصيفية، وتسير وفق خططها المرسومة بتوسيع شبكة خطوطها حول العالم، حيث نتوقع انتعاش هذا الموسم تحديداً بشكل كبير ونمو حركة السفر خلاله ودوران عجلة قطاعات السياحة والسفر والضيافة، والنقل الجوي التجاري بشكل عام".

وأضاف رزوقي: "إن تركيز الخطوط الجوية الكويتية على إطلاق وجهات جديدة إلى تركيا جاء للإقبال المتزايد عليها من قبل عملائنا الكرام خاصة في الصيف ولجدوى هذه الوجهات ومنفعتها على الشركة، لذا سيصبح الطائرة الازرق يحلق إلى 5 وجهات إلى الجمهورية التركية وهم صبيحة واسطنبول وطرابزون وبودروم وازمير".

واختتم رزوقي قائلاً: " تؤكد الخطوط الجوية الكويتية على سعيها الدؤوب وحرصها التام على خدمة عملائها الكرام وتوفير كافة سبل الراحة لهم بمجرد دخولهم أرض مبنى الركاب رقم 4 وحتى صعودهم على متن طائرات الناقل الوطني الجديدة كلياً وتلقيهم أفضل الخدمات المتميزة والمريحة وعودتهم إلى ارض الوطن سالمين غانمين".