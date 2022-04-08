بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون لـ «الأنباء» عن أن فريق المخالفات الخاص بمتابعة ورصد الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي رصد ما يزيد على 10 إعلانات مخالفة منذ بداية شهر رمضان المبارك، موضحا أنه تم التواصل بين الوزارة والجهة الرقابية الخاصة بالمواقع الإلكترونية لحجب المواقع المخالفة وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وأكد المصدر أن فرق متابعة العمل الخيري تقوم وبشكل يومي بمتابعة تنفيذ المشاريع الخيرية ومدى التزام الجمعيات بالقرارات وقصر جمع التبرعات على الوسائل الإلكترونية (الكي نت) والاستقطاع البنكي للحسابات المعتمدة في الوزارة.