قام نائب رئيس البعثة بالسفارة الأميركية في الكويت جيم هولتسنايدر بزيارة شركة صناعة الكيماويات البترولية، حيث التقى كل من الرئيس التنفيذي مطلق راشد العازمي ونواب الرئيس.



وناقش الطرفان خلال اللقاء مستجدات أسواق النفط وصناعة البتروكيماويات العالمية، ومشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى أساليب تعزيز التواصل وسبل التعاون فيما بين الشركة والولايات المتحدة في مجال البتروكيماويات.



وفي نهاية الزيارة، توجه هولتسنايدر بالشكر إلى الرئيس التنفيذي، مؤكدا على عمق ومتانة العلاقات التي تربط بلاده بالكويت على مدار السنين الطويلة وذلك في جميع المجالات.



جدير بالذكر أن لشركة صناعة الكيماويات البترولية استثمارات في الولايات المتحدة الأميركية من خلال مشاركاتها الاستراتيجية في مجال البتروكيماويات.