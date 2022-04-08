عبدالعزيز الفضلي



حدث تباين في وجهات النظر حول تفسير كتاب صادر من ديوان الخدمة المدنية يتعلق بمشاركة الموجهين في تقييم رؤساء أقسام المواد الدراسية.



وذهبت «التربية» إلى عدم جواز وضع التقييم لرؤساء أقسام المواد الدراسية من قبل الموجهين الفنيين نظرا لتعارضه مع الهيكل التنظيمي للوزارة والذي يحدد الرئيس المباشر ومن يليه بالمسؤولية لكل موظف، وذلك مع إمكانية إشراك الموجه الفني في عملية التقييم بعد إعادة النظر في الهيكل التنظيمي.



جاء ذلك في كتاب أرسلته الوزارة لعدد من المناطق التعليمية وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث جاء بعد ما أرسلت وزارة التربية كتابا لديوان الخدمة المدنية بشأن طلب الإفادة عن رغبة الوزارة بقيام الموجه الفني لتقييم رئيس القسم للمواد الدراسية كرئيس مباشر، وقد جاء رد ديوان الخدمة المدنية في كتابه الصادر بتاريخ 14/3/2022 أنه لا يجوز الموجه الفني تقييم المعلم بصفته رئيسا مباشرا أو رئيسا تاليا طالما كان الهيكل التنظيمي وتقسيماته المعتمدة في الوزارة لا تعطي للموجه هذه الصفة إنما يجوز فقط مشاركته مشاركة فنية كعنصر من عناصر التقييم والذي يجوز للجهة الحذف منها والإضافة إليها وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36/2006.



في المقابل، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن جمعية المعلمين تقدمت بملاحظتها ومقترحاتها الخاصة بموضوع تقييم الموجهين وعلى تفسيرات ديوان الخدمة المدنية وجاء فيه:



٭ أولا: أن التعميم الذي صدر لبعض المناطق التعليمية تم تسجيل فيه فهمه وتفسيره الخاص لرد الديوان وهو تفسير مخالف لما جاء في كتاب الديوان من جواز مشاركة الموجه الفني في البنود الفنية للتقييم.



٭ ثانيا: في البند رقم 3 ذكر الديوان بأنه «يجوز مشاركة الموجه الفني مشاركة فنية كعنصر من عناصر التقييم» وهو ما كان معمول به سابقا حتى العام 2017 وجاء رد الديوان ليؤكد قانونية هذا الإجراء.



٭ ثالثا: أبدى الديوان في كتابه عدم ممانعته بأن يكون الموجه الفني رئيسا مباشرا بعد تعديل الهيكل التنظيمي من الوزارة.



وأوضحت المصادر أن جمعية المعلمين طالبت بأن تصدر نشرة رسمية من الوزارة تعمم على المناطق التعليمية تلزم بإشراك الموجه الفني في بنود التقييم الفنية لرئيس القسم وفق ما جاء في كتاب الديوان، مشددة على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والديوان وجمعية المعلمين للمشاركة في تعديل الهيكل بما يحقق رغبة الوزارة في أن يكون الموجه الفني رئيسا مباشرا لرئيس القسم.