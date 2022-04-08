بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألكسندر فوتشيتش ـ رئيس جمهورية صربيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية صربيا الصديقة لفترة رئاسية جديدة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألكسندر فوتشيتش، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية صربيا الصديقة لفترة رئاسية جديدة، متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.