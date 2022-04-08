قصور النوم هو شعور عام بالدوار والارتباك والنعاس والضعف الإدراكي الذي يتبع الاستيقاظ مباشرة بعد الحصول على قيلولة أو حتى بعد فترة النوم الأساسية اليومية. وبحسب موقع Sleep Foundation لطب النوم والصحة العامة، قد يستمر خمول النوم بشكل عام بين 15 و60 دقيقة، لكنه قد يستمر لمدة تصل إلى بضع ساعات بعد الاستيقاظ عند البعض.



وبالنسبة للسبب البيولوجي لقصور النوم فهو غير معروف. لكن يفترض الباحثون أن القصور في النوم آلية وقائية للجسم تساعد في الحفاظ على نوبات النوم الطويلة أثناء لحظات الاستيقاظ غير المرغوب فيها. ويمكن أن يؤثر قصور النوم على سلامة وعافية الأشخاص الذين يعملون لفترات طويلة، أو الذين يغيرون ساعات العمل بشكل متكرر أو يعملون بنظام الورديات. ونتيجة لذلك، قد يواجه هؤلاء العمال مدد رد فعل بطيئة وانخفاض اليقظة المعرفية والانتباه في العمل، مما يزيد من فرصة حدوث إصابات وارتكاب الأخطاء.



ومن الأعراض الأكثر شيوعا لقصور النوم: ترنح وعدم الاتزان وتشوش الرؤية، الرغبة في النوم مرة أخرى، ضعف القدرات المعرفية والتركيز، ضعف الانتباه البصري وقوة الملاحظة، ضعف الذاكرة المكانية واضطراب المزاج والعصبية.



وقد يحدث قصور النوم عندما لا يقوم الدماغ بعد بالتخلص من موجات دلتا استعدادا للاستيقاظ، أو عندما يكون الدماغ مستيقظا أثناء مرحلة نوم حركة العين غير السريعة.

عن «عربي بوست»