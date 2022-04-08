محمود عيسى



استعرض تقرير صادر عن شركة ريسيرتش اند ماركتس سوق مراكز البيانات الكويتي وفرص الاستثمار فيه خلال الفترة بين عامي 2022-2027، مشيرا الى أن السوق سيحقق نموا سنويا مركبا بواقع 10% ليرتفع مع 166 مليون دولار في عام 2022 إلى 295.1 مليون دولار في عام 2027. وتناول التقرير بالتحليل المتعمق الرؤى القائمة على البيانات حول تأثير فيروس كورونا على سوق البيانات وفرص النمو، حيث قال إن الكويت تعد مركزا ناشئا لتكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط. وأوضح التقرير أنه في إطار مبادرة رؤية 2035، تهدف الكويت إلى أن تكون مركزا «ماليا وتجاريا» في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتحول الوكالات الحكومية والقطاع الخاص إلى المنصات الرقمية، ما يعزز تطوير الحوسبة السحابية، والمواقع المشتركة، والمرافق المدارة، وبالتالي تعزيز نمو سوق مراكز البيانات.



وقال إن ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت سيؤدي إلى زيادة توليد البيانات ويعزز حركة البيانات. وكان التطور السريع في الاتصال بالشبكات، وزيادة الدعم من الهيئات الحكومية، والاعتماد الكبير للخدمات السحابية والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء من العوامل القوية لنمو صناعة مراكز البيانات في الكويت. وأشار التقرير إلى أن اعتماد أنظمة UPS القائمة على البطاريات VRLA يهيمن على السوق بحصة تزيد على 90%، حيث تم تجهيز معظم مراكز البيانات بأنظمة UPS N 1 التي يمكن زيادتها حتى 2N حسب متطلبات العميل، ويهيمن إنشاء المشروعات الجديدة في الكويت على السوق بالإضافة الى تطوير إنشاء مراكز بيانات معيارية محلية.



وفي يوليو 2020 دخلت شركتا «Ooredoo» وبتلكو في شراكة لإطلاق «Global Zone Kuwait» التي ستوفر نظاما بيئيا لدعم التحول الرقمي في البلاد.