عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثاني لعام 2022، وذلك يوم الأربعاء، برئاسة عمران حيات، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.



وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أهمية وضع خطة استراتيجية ورؤية واضحة لها للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر اعتماد أولويات وبرامج محددة يتم تنفيذها وفق إطار زمني محدد.



كما تم الاتفاق على التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعقد لقاءات معها لبحث المعوقات التي تواجه هذا القطاع المهم، وكذلك وضع المقترحات التي من شأنها تطوير وتقوية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى لأهميته في الاقتصاد الوطني.



من جانب آخر، ناقشت اللجنة ضرورة الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في عملية دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من تلك التجارب وتحقيق أفضل النتائج لرفع كفاءة ذلك القطاع.