توصلت حكومة جمهورية قيرغيزستان إلى اتفاق مع شركة سنتررا غولد الكندية للسيطرة الكاملة على منجم ذهب «كومتور» المتنازع عليه منذ فترة طويلة، وذلك حسبما أعلن رئيس دولة قيرغيزستان والشركة يوم الإثنين الماضي.



وفي هذا السياق، قال الرئيس صادر جاباروف في خطاب وطني متلفز جاء بعد عام تقريبا من سيطرة السلطات القيرغيزية على منجم الذهب، ما دفع شركة سنتررا إلى تقديم طلب للتحكيم الدولي: «لقد انتقلت كومتور بالكامل إلى ملكية قيرغيزستان».



وأضاف، بالقول: «تم توقيع اتفاقية ودية، تهانينا لشعب قيرغيزستان على هذا الإنجاز، وهذه حقا نقطة تحول للبلاد، لافتا إلى أن هذه هي الطريقة التي يجب أن تتم بها حماية المصالح الوطنية للجمهورية».



ويمثل منجم الذهب كومتور نحو 12% من اقتصاد قيرغيزستان، وهو بلد جبلي غير ساحلي يبلغ عدد سكانه ما يقرب من سبعة ملايين نسمة، لكن الخلافات المتتالية حول المنجم منعت مناخ الاستثمار ما ساهم في تأجيج الاقتتال الداخلي بين الفصائل السياسية في البلاد.



من جهتها، ذكرت شركة سنتررا في بيان لها إنه تم الاتفاق مع قيرغيزستان على إحداث فصل نظيف بين الطرفين وحل جميع نزاعاتهما، مضيفة أن الاتفاقية تعني أن سنتررا ستتخلى عن ملكية كومتور، بينما ستتخلى قيرغيزستان عن حصتها البالغة 26% في شركة التعدين المدرجة في بورصة تورونتو.



وقالت سنتررا في بيانها إن الاتفاقية تمت الموافقة عليها من قبل حكومة جمهورية قيرغيزستان، بما في ذلك كل من البرلمان القيرغيزي ومجلس الوزراء.



وستشهد التسوية أيضا حصول قيرغيزستان على 50 مليون دولار كدفعة لحماية البيئة ولتغطية ديون شركة كومتورغولد التابعة لشركة سنتررا للدين، وفقا لبيانات صادرة عن الحكومة والشركة. وكسياسي معارض، قاد صادر جاباروف محاولة فاشلة لتأميم المنجم داخل البرلمان وفي الشوارع، حيث أشرف على العديد من التجمعات الفوضوية ضد الشركة.