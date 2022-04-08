٭ «الانجليزي ما يهد كلبه على غزال»
فهد (علي السبع) - «سنوات الجريش»
٭ «جاي تصحي ميت عشان ترجع تقتله.. وجاي تترجى العفو بعد ما ظلمت وتتوسل المغفرة بعد ما غدرت وتتشيم الرياييل بعد ما خنت»
قحطان القحطاني (ناصر) - مسلسل «الزقوم»
٭ «هالمكان ما يدخله الا من تاج المرجلة يبرق على راسه»
هيفاء حسين (العنود) - مسلسل «الزقوم»
٭ «بس على فكرة أنا ما تعقدت من الدنيا، للحين أشوفها حلوة واستقبل كل شي بابتسامة، وعندي أمل.. وعندي باچر يمكن يكون أحسن من اليوم»
عامرة (سعاد عبدالله) - «ناطحة سحاب»
٭ «اهم شي بالحياة اهو الشغف.. انك تسوي الشي اللي انخلقت علشان تسويه.. هالشي هذا اذا فكرت فيه يسعدك ويفرحك ويثيرك ويعملك بهجة».
محمد الباهر (ابراهيم الحربي) - «حبي الباهر»
٭ «مدت إيد السلام قوة مو ضعف.. لما تزرع بذرة وتسقيها من ماي عينك ما تثمر إلا خير».
المها (ريم ارحمة) - «عين الذيب»
٭ «الأم كبيرة.. الأم عظيمة.. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق».
حمد (خالد المظفر) - «زواج الا ربع»
٭ «طول ما انت واقف على رجليك شد حيلك.. الراجل ميهدهوش وجع أبداً».
أم يحيى (مادلين طبر) - «ملف سري»