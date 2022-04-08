٭ «الانجليزي ما يهد كلبه على غزال»



فهد (علي السبع) - «سنوات الجريش»



٭ «جاي تصحي ميت عشان ترجع تقتله.. وجاي تترجى العفو بعد ما ظلمت وتتوسل المغفرة بعد ما غدرت وتتشيم الرياييل بعد ما خنت»



قحطان القحطاني (ناصر) - مسلسل «الزقوم»



٭ «هالمكان ما يدخله الا من تاج المرجلة يبرق على راسه»



هيفاء حسين (العنود) - مسلسل «الزقوم»



٭ «بس على فكرة أنا ما تعقدت من الدنيا، للحين أشوفها حلوة واستقبل كل شي بابتسامة، وعندي أمل.. وعندي باچر يمكن يكون أحسن من اليوم»



عامرة (سعاد عبدالله) - «ناطحة سحاب»



٭ «اهم شي بالحياة اهو الشغف.. انك تسوي الشي اللي انخلقت علشان تسويه.. هالشي هذا اذا فكرت فيه يسعدك ويفرحك ويثيرك ويعملك بهجة».



محمد الباهر (ابراهيم الحربي) - «حبي الباهر»



٭ «مدت إيد السلام قوة مو ضعف.. لما تزرع بذرة وتسقيها من ماي عينك ما تثمر إلا خير».



المها (ريم ارحمة) - «عين الذيب»



٭ «الأم كبيرة.. الأم عظيمة.. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق».



حمد (خالد المظفر) - «زواج الا ربع»



٭ «طول ما انت واقف على رجليك شد حيلك.. الراجل ميهدهوش وجع أبداً».



أم يحيى (مادلين طبر) - «ملف سري»