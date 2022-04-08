عبدالله قنيص



استقبل رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد في مكتبه امس رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي التابع لوزير التجارة والصناعة وذلك لمناقشة ربط رخص الإطفاء بالتأمين ضد الحوادث لتوفير الأمن المجتمعي ولحماية الأرواح والممتلكات من اجل تعويض المستثمرين والملاك في حالة وقوع الحوادث ومن ضمنها الحرائق وفق ما تنص عليه وثائق التأمين الموقعة بين الطرفين.



كما ناقش الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين لتسهيل جميع المهام وتعميق التعاون من اجل الصالح العام. وحضر اللقاء نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله السنان.