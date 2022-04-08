محمد الجلاهمة



في ترجمة لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول الشيخ أحمد النواف ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بضرورة الانتشار المنظم لملاحقة المخالفين والمطلوبين، واصل قطاع الامن العام انتشاره المنظم بإقامة نقاط تفتيش ليلية وايضا عبر دوريات راجلة في المناطق السكينة. هذا، وكشفت إحصائية قطاع الامن العام ربع السنوية وتحديدا في الفترة من 1/1/2022 حتى 31/3/2022 والذي يرأسه اللواء فراج الزعبي عن إحالة 617 قضية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات و42 قضية متعلقة بحيازة المواد المسكرة الخمور وبإجمالي إحالات بلغ 659 قضية، أما بالنسبة لملف المخالفين لقانون الإقامة وايضا المتغيبين فقد اظهرت الاحصائية عن ضبط 1219 شخصيا بواقع 836 مخالفا لقانون الإقامة و383 متغيبا، كما كشفت الاحصائية والتي بينتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني عن ضبط 162 مطلوبا جنائيا وذلك من خلال 4534 نقطة تفتيش وتحرير 16693 مخالفة والتعامل مع 7406 حوادث.



من جهة أخرى، أسفرت حملة لرجال مباحث شؤون الإقامة، عن ضبط 11 متسولا كان يقومون باستجداء المارة عبر التوقف عند الإشارة الضوئية والتظاهر بالتنظيف بارتداء ملابس صفراء، كما تم ضبط 50 مخالفا لقانون العمل الإقامة وجار إبعاد جميع الموقوفين في الحملة التي نفذت بمنطقة الفحيحيل. وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فإن الحملة جاءت بناء على تعليمات وكيلي الوزارة الفريق أنور البرجس، مشيرا إلى ان الموقوفين مخالفون لقانون العمل الإقامة.