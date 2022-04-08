عبدالله قنيص



تمكن رجال أمن محافظة حولي من ضبط آسيوي بحوزته 22 كيسا يشتبه بأنها مؤثرات عقلية ومخدرة.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد ورد بلاغ من غرفة العمليات يفيد بدخول شخص مجهول الى مسكن في منطقة الشعب، وعليه انتقلت دورية من مخفر ميدان حولي إلى موقع البلاغ. وأفاد المبلغ بأن مقيما يقوم بتصوير منازل بالمنطقة وحاول الدخول إلى بيته وعند مشاهدته لاذ بالفرار.



وقامت الدورية بملاحقته وضبطه وأقر بواقعة التصوير، وتم التحفظ عليه، وباستجواب المقيم الآسيوي وإجراء التحريات، أفاد بأنه يقوم بوضع مواد مخدرة في أماكن متفرقة بقصد البيع، وقام بالإرشاد عن بعض الأماكن، وتم العثور على عدد 22 كيسا متوسط الحجم يوجد بداخلها مادة يشتبه بأنها من المواد المخدرة.



وتم إحالته والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.