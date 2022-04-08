مبارك التنيب



بأمر وكيل النائب العام، سجلت في مخفر ميدان حولي قضية حملت عنوان «سرقة عن طريق العنف»، وأرفق في ملف القضية تقريران طبيان يبينان الإصابات التي لحقت بالمجني عليه.



وبحسب مصدر أمني، فإن مصريا من مواليد 1984 أبلغ عن تعرضه للضرب بساطور وسرقة مركبته وهي تاكسي جوال صالون يابانية الصنع موديل 2019.



وذكر المبلغ في إفادته أن شخصا معلوما سلبه وضربه في منطقة حولي أمام فندق 3 نجوم، وأن المدعى عليه فر إلى جهة غير معلومة، وأحضر الشاكي تقريرين طبيين من مستشفيي مبارك والرازي.



هذا، وتم الاتصال على وكيل نيابة حولي المناوب الذي أفاد بتسجيل قضية وطلب تحريات المباحث وإحالتها الى النيابة.



وأكد المصدر أن رجال المباحث باشروا التحقيق في القضية لمعرفة ملابسات الواقعة وكيفية ومعرفة المجني عليه للجاني، مع بذل الجهود لضبط الجاني، خاصة ان القضية حملت تصنيف جنايات.