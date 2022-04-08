القاهرة ـ ناهد إمام



أعلن د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان المصري، استقبال مليون و501 ألف و110 جرعات من اللقاح المضادة لفيروس كورونا، من إنتاج شركة «فايزر» مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية، عن طريق آلية كوفاكس، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «جافي»، بمطار القاهرة الدولي.



تأتي هذه الشحنة ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظا على مكتسبات الدولة المصرية في التصدي للجائحة.



وأشار د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن لقاح «فايزر» حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، موضحا أن اللقاح عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.