المعركة الفعلية في دائرة الشمال الثالثة: تدور المعركة الفعلية في دائرة الشمال الثالثة التي تضم بشري، زغرتا، الكورة، والبترون، على مقعدين أرثوذكسيين في الكورة، تتنافس عليهما كل الأحزاب والمجتمع المدني والمستقلين والعائلات. في حال نال المجتمع المدني حاصلا، سيكون على شكل مقعد في الكورة، وإذا نال التيار الوطني الحر حاصلين سيكون أحدهما في الكورة، وإذا تمكنت القوات من تأمين 4 حواصل سيكون ربحها الإضافي في الكورة.



وتتجه الأنظار الى أصوات الشارع السني في هذه الدائرة، والتي تقارب الـ 5000 صوت ونيف، وهذه الأصوات جير الرئيس سعد الحريري معظمها في انتخابات 2018 الى حليفه حينذاك الوزير جبران باسيل، في حين أن المشهد الانتخابي تغير في استحقاق 2022 بعد انسحاب الحريري، فبات الشارع السني في



حيرة من أمره، ويبدو أقرب الى تيار «المردة»، كون العلاقة بين سليمان فرنجيه والحريري لاتزال على حالها.



تبقى أصوات الحزب «القومي» في الكورة، وسوف تتشتت بين النائب سليم سعادة المتحالف مع «المردة»، ووليد العازار المتحالف مع التيار الوطني الحر، وكفة الميزان تميل نحو سعادة كونه يرتكز على قاعدة شعبية إضافية غير حزبية.



زيارة قواتية انتخابية لأدما: زار وفد من حزب القوات اللبنانية بتكليف من رئيس الحزب سمير جعجع، دارة النائب السابق سليم كرم في أدما، وضم الوفد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جوزف اسحق، أمين سر التكتل النائب السابق فادي كرم، المرشح عن المقعد الماروني في دائرة البترون غياث يزبك، المرشحين على لائحة القوات في زغرتا مخايل الدويهي وماغي طوبيا وفؤاد بولس، ومسؤولين في القوات. وهذه الزيارة لا يمكن فصلها عن الانتخابات التي ارتفعت درجتها في دائرة الشمال الثالثة وقد يكون لها تأثير على التصويت في زغرتا.



والجدير بالذكر أن النائب السابق سليم كرم كان تقدم بترشحه الى الانتخابات عن أحد مقاعد زغرتا المارونية ثم سحبه قبل 30 مارس، وأنه فاز في انتخابات 2009 متحالفا مع رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية ولم يحالفه الحظ في انتخابات 2018، وكان أيضا مرشحا في اللائحة نفسها مع فرنجية.



لا لائحة مدعومة من بهاء الحريري في بيروت: ردا على اللغط الدائر حول لائحة مدعومة من الشيخ بهاء الحريري، أكد مصدر مسؤول في حركة «سوا للبنان» أنه لا لائحة في بيروت مدعومة منه ومن «حركة سوا»، مع الحرص على دعم المرشحين التغييريين فقط، وكل ما يشاع غير ذلك لا أساس له من الصحة. وكانت سرت أنباء عن أن بهاء الحريري سيخوض المعركة الانتخابية في دائرة بيروت الثانية عبر لائحة تضم عددا من الأسماء من بينها خلود وتار القاسم (ترشحت عن المقعد السني في بيروت في الدورة الماضية)، وأحمد مختار خالد، وفؤاد الديك، وسمير الحلبي ومحافظ بيروت السابق نقولا سابا. وقالت المصادر إن الحريري قرر رعاية هذه اللائحة كونها تضم مستقلين.