يسعى مان يونايتد إلى مضاعفة أحزان إيفرتون عندما يحل ضيفا عليه في ملعب «غوديسون بارك» غدا السبت ضمن المرحلة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويدخل «اليونايتد» هذه المواجهة القوية وهو يحتل المركز السابع برصيد 51 نقطة، ويأمل في تحقيق الانتصار والعودة للمنافسة على المقاعد المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وكان إيفرتون قد سقط في فخ الهزيمة أمام بيرنلي 2-3 مساء أول من امس (الأربعاء) في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 19 للمسابقة.



وارتفع رصيد بيرنلي بهذا الفوز إلى 24 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، متأخرا بفارق نقطة عن إيفرتون، صاحب المركز السابع عشر.



وسجل أهداف بيرنلي كل من ناثان كولينز (12) وجاي رودريغيز (57) وماكسويل كورنيه (85)، فيما أحرز هدفي «التوفيز» مهاجمه البرازيلي ريتشارليسون (18 و41 من ركلتي جزاء).



وفي مباراة أخرى، يتطلع توتنهام لتجاوز عقبة مستضيفه أستون فيلا والبقاء في المركز الرابع على أقل تقدير للوصول الى دوري الأبطال.



هذا، ويلعب غدا أرسنال مع برايتون، وساوثمبتون مع تشلسي، وواتفورد مع ليدز يونايتد، فيما تفتتح المرحلة اليوم بإقامة لقاء وحيد يجمع بين نيوكاسل وولفرهامبتون.